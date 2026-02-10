Molti artisti stanno lasciando l’agenzia Wasserman a causa degli Epstein Files

Nei giorni scorsi il governo degli Stati Uniti ha condiviso un’altra tranche degli Epstein files. Tra i nomi apparsi nei documenti c’è quello di Casey Wasserman, fondatore e CEO dell’agenzia Wasserman che stando ai file aveva rapporti con Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori e altri reati commessi con o per conto di Jeffrey Epstein.

Alcuni artisti tra cui Chappell Roan, i Dropkick Murphys e i Wednesday hanno deciso di lasciare l’agenzia. Alexis Krauss degli Sleigh Bells, Best Coast e Water from Your Eyes hanno chiesto che Wasserman si dimetta o venga allontanato dall’agenzia.

«Da oggi non sono più rappresentata dalla Wasserman, la talent agency guidata da Casey Wasserman. Esigo che i miei team rispettino gli standard più elevati e ho il dovere di proteggerli», ha scritto Chappell Roan ieri in una story su Instagram. «Gli artisti meritano una rappresentanza che sia in linea con i loro valori e che ne sostenga la sicurezza e la dignità». La musicista ha chiuso la nota affermando che la decisione «riflette la mia convinzione che un cambiamento significativo nel nostro settore richieda responsabilità e leadership che si guadagnino la fiducia».

Anche i Wednesday si sono sfilati dal roster con una lettera aperta su Instagram. «Date le circostanze, riteniamo fermamente che sia necessario avviare il processo di separazione dalla Wasserman. Continuare a essere rappresentati da una società guidata da Casey Wasserman e che porta il suo nome è contrario ai nostri valori e non può continuare».

La settimana scorsa, la leader dei Best Coast, Bethany Cosentino, ha pubblicato una lettera aperta indirizzata a Wasserman, esortandolo a lasciare l’azienda: «Fingere che tutto questo sia normale non sarebbe normale. Chi detiene il potere non può continuare a cavarsela». Anche altri clienti dell’agenzia come Beach Bunny e Salute hanno minacciato di andarsene.

I Water From Your Eyes hanno rilasciato una lunga dichiarazione in cui affermano che loro e il loro manager, Nik Soelter, «non hanno alcun interesse a essere affiliati a Casey Wasserman», spiegando che stanno «aspettando di capire quali siano le loro opzioni» per il futuro. La band ha definito Wasserman «uno stretto collaboratore della cerchia sociale e della rete di traffico di esseri umani più vile e ripugnante del mondo, per non parlare del suo incondizionato sostegno allo Stato israeliano genocida» e ha chiesto «che venga fatta giustizia per le atrocità commesse dalla classe dirigente».

Alexis Krauss degli Sleigh Bells ha annunciato che il duo non lascerà l’agenzia per motivi economici: «Vorrei poter bruciare tutto, boicottare e disinvestire? Certo che sì», ha scritto. «Ma ad essere sincera, non posso permettermelo. La mia band non può permetterselo».

«Ti penso di continuo», si legge in una e-mail inviata da Wasserman a Maxwell nel 2003. «Cosa devo fare per vederti con un vestito attillato di pelle?». E in un’altra (all’epoca l’uomo era sposato): «Dove sei? Mi manchi». Parlando col New York Times, Wasserman ha spiegato la sua relazione con Maxwell: «Mi rammarico profondamente per la mia corrispondenza con Ghislaine Maxwell, avvenuta oltre vent’anni fa, molto prima che i suoi orribili crimini venissero alla luce. Non ho mai avuto rapporti personali o d’affari con Jeffrey Epstein. Come è ben documentato, nel 2002 ho partecipato a un viaggio umanitario come membro di una delegazione della Fondazione Clinton sull’aereo di Epstein. Sono profondamente dispiaciuto per aver avuto rapporti con entrambi».

Oltre ad essere un agente nei campi dello spettacolo e dello sport, Wasserman è a capo del comitato organizzatore delle Olimpiadi 2028 che si terranno a Los Angeles. Si stanno alzando voci, tra i consiglieri della città californiana, affinché l’uomo rassegni le dimissioni.