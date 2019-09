Mollate tutto: c’è un nuovo video di David Hasselhoff da vedere

David Hasselhoff ha svelato una versione sfacciatamente teatrale di Open Your Eyes, pezzo dei Lord of the New Church del 1982. Il brano è anche la title track del nuovo album di Hoff, in uscita il 27 settembre per Cleopatra Records.

Qui Hasselhoff rimane fedele al mood originale, cioè alle melodie inquiete e ai testi che mettono in guardia dalla corruzione dei politici, la manipolazione e l’imminente apocalisse. Insomma, cose attuali anche oggi. In tutto ciò, David gesticola frettolosamente lungo tutto il video, che sottolinea la gravità dei vari temi della canzone, ma sempre con l’occhiolino facile. Se il pezzo infatti ha una sua drammatica serietà, lo stesso non si può sempre dire di David, che spesso sfoggia sorrisi scintillanti.

Cantando davanti a un muro di TV che trasmettono immagini distorte e parole come “Lies” (bugie), Hasselhoff canta con un tono terra-terra sopra la chitarra minacciosa di James Williamson degli Stooges.

Nel disco, 13 tracce in tutto, the Hoff passa in rassegna una buona quantità di cover, inclusi Head On dei Jesus and Mary Chain e Lips Like Sugar di Echo & the Bunnymen.