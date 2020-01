Moby ha pubblicato il singolo ‘Power Is Taken’, primo estratto dal nuovo album

Il nuovo album di Moby si intitola All Visible Objects e uscirà il 6 marzo per Mute. Leggendo i titoli degli undici brani in scaletta – Refuge, Rise Up In Love, Too Much Change – sembra che gran parte dell’album sarà dedicata a temi d’attualità. Secondo l’annuncio ufficiale, tutti i guadagni raccolti dai brani del disco saranno devoluti a una serie di organizzazioni di difesa dell’ambiente (Brighter Green, the Rainforest Action Network, Extinction Rebellion) e dei diritti degli animali (Mercy for Animals, Animal Equality, the Humane League, the International Anti-Poaching, tra gli altri).

Oltre a titolo e data d’uscita, Moby ha pubblicato anche il video del primo singolo Power Is Taken, un brano in collaborazione con D.H. Peligro, il batterista dei Dead Kennedys, che potete ascoltare in cima all’articolo. Qui sotto, invece, la tracklist completa dell’album.

1. “Morningside” ft. Apollo Jane

2. “My Only Love” ft. Mindy Jones (Roxy Music cover)

3. “Refuge” ft. Linton Kwesi Johnson

4. “One Last Time” ft. Apollo Jane

5. “Power Is Taken” ft. DH Peligro & Boogie

6. “Rise Up In Love” ft. Apollo Jane

7. “Forever”

8. “Too Much Change” ft. Apollo Jane

9. “Separation”

10. “Tecie”

11. “All Visible Objects”