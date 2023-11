Mobrici e ‘Gli anni di Cristo’: appuntamento stasera a Milano

Mobrici porta Gli Anni di Cristo nella sua Betlemme: quello previsto all’Alcatraz per il prossimo giovedì 30 novembre non sarà un concerto come tutti gli altri. In questa data, che si svolge nel club che forse più di tutti è legato alla carriera di Mobrici fin dai tempi dei Canova, sarà infatti l’occasione per rivivere dal vivo non solo gli ultimi lavori del cantante (l’album Gli Anni di Cristo uscito lo scorso marzo e le recenti uscite singole Vermi e Polvere), ma tantissimi brani estratti dalla sua intera discografia, Canova compresi.

Si chiuderà così per Mobrici un anno da incorniciare: l’album, il cui titolo prende ispirazione dall’effettiva età anagrafica del cantante al momento della composizione dei brani, ovvero 33 anni, era uscito lo scorso marzo ed era stato accolto da una grande risposta del pubblico, che aveva fatto registrare un doppio sold out prima al Monk di Roma e poi ai Magazzini Generali di Milano. Da allora diverse date che hanno consolidato la percezione del disco e ne hanno stratificato il racconto, anche e soprattutto per l’impegno e la decennale esperienza che il cantante mette a servizio dei suoi concerti dal vivo, tra i più completi e coinvolgenti dell’intero palinsesto italiano. L’attesa per la data di giovedì è tantissima, a partire dallo stesso protagonista: «Il 30 novembre porterò tutte le mie canzoni sul palco dell’Alcatraz di Milano – racconta Mobrici – Tutto questo per me ha un valore speciale per diversi motivi. È il club della mia città che ha accompagnato la mia carriera, essendoci stato per sentire tantissimi artisti e band che mi hanno formato. Ci ho suonato con i Canova, lasciandomi due momenti indimenticabili di vita. Ma specialmente chiuderò lí questo 2023, con un album che sta per uscire e tante cose belle che arriveranno».

Riconosciuto come uno dei cantautori più abili e sensibili nel dar voce alla sua generazione, Mobrici ha avuto modo di collaborare, negli anni, con tanti stimati colleghi. Per questa festa di fine anno (anzi, di fine Anni) sul palco con Mobrici si avvicenderanno alcuni ospiti di prestigio che hanno fatto parte a vario titolo della carriera del cantante: ci saranno infatti Gazzelle, Dente, Vasco Brondi, Willie Peyote e Frankie hi-nrg mc.

I pochi biglietti ancora rimanenti per la data sono in vendita su vivoconcerti.com e attraverso i circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketsms.it