Moak ti porta a sentire un live esclusivo di Ghemon

Eravamo rimasti, a fine dello scorso anno, con l’annuncio dei vincitori di Café Unplugged, il contest musicale di Moak, azienda leader nel settore della torrefazione e distribuzione del caffè, che ha premiato cinque giovani talenti della musica italiana nelle categorie rock, soul, funk, classic e jazz.

Ad aggiudicarsi la vittoria erano stati DD Chic, Avex, Jnz, Nobody e Michele Marchi che, con la loro musica originale, erano riusciti a convincere la giuria composta da Moak, Betty Senatore di Radio Capital, Shorty e noi di Rolling Stone. Ora, per i cinque vincitori, è tempo di prendere in mano gli strumenti e portare la loro musica dal vivo, in una serata speciale in cui suoneranno in un’esclusiva live session con un ospite d’eccezione, Ghemon. L’artista avellinese sarà infatti il protagonista della serata del 2 marzo, un’occasione per i cinque giovani artisti di confrontarsi con un artista di caratura nazionale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Moak ha infatti deciso di mettere in palio dei biglietti per la serata aprendo un nuovo contest, questa volta dedicato a voi del pubblico. Per riuscire ad accaparrarsi una coppia di biglietti, servirà creatività e amore per il caffè.

Il contest è semplice: i partecipanti dovranno interpretare un brano o un passaggio di una canzone dedicato al caffè (e di brani qui ce ne sono tantissimi, da Coffee & TV dei Blur a 7000 Caffè di Alex Britti da Cigarettes & Coffee di Otis Redding a ‘Na tazzulella ‘e café di Pino Daniele) con uno scatto o un video della durata di 15 secondi (massimo) da pubblicare come Instagram Story sul proprio profilo con hashtag #cafeunplugged e tag @rollingstoneitalia e @caffemoak. C’è tempo fino al 16 febbraio. Potete consultare il regolamento qui.

Gli utenti più originali verranno premiati con 2 biglietti per partecipare all’esclusiva live session di Ghemon e dei cinque vincitori del contest di Café Unplugged, prevista per il prossimo 2 marzo. I vincitori saranno selezionati da noi di Rolling Stone e Moak.

Non perdete tempo quindi, scegliete la canzone a tema caffè che più vi rappresenta, e interpretatela. I più creativi si potranno gustare una stupenda serata di musica live.