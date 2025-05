Mo Chara dei Kneecap è accusato formalmente di un reato di terrorismo

Un membro dei Kneecap è accusato formalmente di un reato di terrorismo. Mo Chara, nome d’arte di Liam Óg Ó hAnnaidh/Liam O’Hanna, dovrà comparire alla Westminster Magistrates’ Court il prossimo 18 giugno. Lo riporta la BBC.

L’accusa: aver esposto durante un concerto del trio la bandiera di Hezbollah, l’organizzazione islamista e antisionista libanese autrice di vari attacchi sul suolo israeliano e non solo e bandita dal Regno Unito, dove sono considerati reati di terrorismo non solo la preparazione o la esecuzione di attentati, ma anche l’incoraggaimento al terrorismo e la diffusione di materiali ad esso legati.

È successo all’O2 Forum di Kentish Town, Londra, il 21 novembre 2024. Un video di quel momento è riemerso dopo le prese di posizione dei Kneecap pro Palestina al Coachella. Oltre ad urlare «Viva Hamas, viva Hezbollah!», in passato il gruppo ha anche detto che «l’unico Tory buono è un Tory morto», invitando il pubblico a uccidere i parlamentari britannici.

Quando sono emersi i video e con essi gli appelli al boicottaggio dei Kneecap, i tre si sono scusati con le vittime della violenza politica nel Regno Unito e hanno condannato, senza fare i nomi di Hamas o Hezbollah, la violenza contro gli individui. Hanno contrattaccato aggiungendo che il video è stato estrapolato dal contesto per colpirli per via delle loro posizioni pro Palestina. «Vogliono farvi credere che le parole facciano più danni di un genocidio».