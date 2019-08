Missy Elliott celebra una straordinaria carriera agli MTV Video Music Awards

Un percorso più che ventennale, celebrato con un premio e un grande show. Nella notte Missy Elliott, 48enne rapper e molto di più, ha vinto il Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards 2019 di Newark, una sorta di premio alla carriera che negli anni è stato assegnato a tutti i più grandi nomi della musica pop.

Sul palco del Prudential Center Missy ha celebrato il riconoscimento con un grande show, aperto con il suo ultimo pezzo, Throw It Back (che sul finale è andato a ricongiungersi simbolicamente con quello di esordio, The Rain (Super Dupa Fly) ). Poi ecco l’atteso medley della su straordinaria carriera, con brani come Get Ur Freak On, Work It, Pass That Dutch e Lose Control. Riguarda tutta la performance.