Minacce di morte dal cartello messicano: Peso Pluma annulla la data a Tijuana

Dopo le minacce di morte ricevute dal cartello messicano di Jalisco Nuova Generazione – che gli aveva intimato di non presentarsi alla data a Tijuana – Peso Pluma e il suo team hanno deciso di annullare il concerto in questione previsto per il 14 ottobre allo Estadio Caliente.

La notizia è stata data dallo stesso artista e dalla sua casa discografica attraverso un comunicato: «Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza i fan e il nostro team. Per la tutela della salute di tutte le persone coinvolte abbiamo deciso di cancellare il concerto a Tijuana. Vi ringraziamo per la comprensione».

Peso Pluma ha cancelado su show en Tijuana. RT MASIVO! pic.twitter.com/vbVYtfoUkJ — Peso Pluma (@PesoPlumaData) September 20, 2023

Qualche giorno erano apparsi quattro striscioni firmati dal cartello di Jalisco Nuova Generazione, un’importante associazione criminale di Jalisco (la città natale di Peso Pluma), che intimavano l’artista ad annullare il concerto previsto a Tijuana. «Questo è per Peso Pluma», si leggeva in uno dei banner «evita di presentarti il 14 ottobre o sarà il tuo ultimo concerto vista la tua mancanza di rispetto e la tua lingua lunga». E poi la minaccia di morte: «Se ti presenti, ti facciamo a pezzi». Un uomo di 43 anni è stato arrestato lo scorso giovedì mentre era in possesso di uno dei banner, ma da quel momento in poi le investigazioni si sono arenate.