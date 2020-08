4 Agosto 2020 09:09

Mina, Vasco, Guccini e molti altri cantano ‘Crêuza de mä’ per inaugurazione del ponte di Genova

Una nuova versione del brano di De André per raccogliere fondi per riqualificare il parco della Nora e per realizzare il Memoriale delle vittime del crollo del ponte Morandi