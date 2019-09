‘Mina Fossati’, ecco la tracklist dell’album

A poche ore dall’annuncio ufficiale, emergono i primi dettagli su Mina Fossati, l’album di inediti che per la prima volta unirà le voci di Mina e Ivano Fossati. Il disco, in uscita il prossimo 22 novembre, sarà composto di undici inediti, tutti firmati dal cantautore genovese assente dalle scene dal 2011, quando annunciò il suo addio alla musica. «Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti», ha detto il cantautore, «ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina». Qui sotto la tracklist ufficiale:

Mina Fossati

1. L’infinito di stelle

2. Farfalle

3. Ladro

4. Come volano le nuvole

5. La guerra fredda

6. Luna diamante

7. Tex-Mex

8. Amore della domenica

9. Meraviglioso è tutto qui

10. L’uomo perfetto

11. Niente meglio di noi due