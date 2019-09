Mina e Fossati insieme per un album di inediti

Mina e Ivano Fossati, due tra gli artisti più importanti della storia della musica leggera italiana, tornano a collaborare per un album di inediti, il primo in cui uniranno le loro voci. Le 11 canzoni in scaletta sono tutte firmate da Fossati, ma il cantautore si è affrettato a specificare che l’uscita dell’album non rappresenta un passo indietro rispetto alla sua decisione di lasciare la musica.

«Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti», ha detto il cantautore, «ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina». L’album uscirà il 22 novembre per Sony Music: il pre-order della versione CD standard è disponibile da oggi. Da domani, invece, sarà possibile ordinare la versione deluxe.