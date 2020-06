Miley Cyrus suona i Beatles per il concerto benefico ‘Global Goal: Unite For Our Future’

Miley Cyrus ha scelto un pezzo dei Fab Four per l’evento di raccolta fondi Global Goal: Unite For Our Future, organizzato per le persone più in difficoltà colpite dalla pandemia.

Il live, presentato da The Rock, ha visto sul palco artisti come Coldplay, Christine And The Queens, J Balvin, Usher, Justin Bieber e Quavo, Shakira.

Per la sua esibizione Miley ha scelto il Rose Bowl Stadium di Pasadena e Help!. «Dedicato a coloro che lavorano instancabilmente su test, trattamenti e vaccini. In modo che tutti noi possiamo riunirci di nuovo».