Dopo essere stata ricoverata per tonsillite lo scorso ottobre, Miley Cyrus si è operata alle corde vocali per risolvere un problema che la affliggeva da anni. Secondo la ricostruzione di People, la cantante sapeva che si sarebbe dovuta operare entro la fine dell’anno. Dopo essersi sottoposta alla procedura ed aver lasciato l’ospedale, per completare il processo di guarigione Cyrus ha cancellato performance dal vivo e registrazioni in studio fino all’inizio del 2020.

Venerdì scorso, il fidanzato Cody Simpson ha pubblicato su Instagram una foto della coppia accompagnata dalla parola “successo”, un chiaro riferimento all’operazione. Lo scorso ottobre, Cyrus ha detto – sempre via Instagram – che si sarebbe presa una pausa “per riposare la voce”. She Is Coming, il suo ultimo EP, è uscito a giugno. Si tratta del primo di tre mini-album: gli altri, al momento senza data d’uscita, si intitoleranno She Is Here e She Is Everything.