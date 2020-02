Miley Cyrus sarà headliner del prossimo concerto per le vittime degli incendi in Australia

Miley Cyrus è stata scelta come headline del World Tour Bushfire Relief, un concerto di beneficienza per le vittime degli incendi in Australia organizzato al Lakeside Stadium di Melbourne il 13 marzo. Insieme alla popstar si esibiranno Lil Nas X, the Veronicas e il DJ Seb Fontaine.

Tutti i guadagni del concerto andranno direttamente alle organizzazioni australiane che lavorano per aiutare le comunità e gli animali direttamente colpiti dai devastanti incendi iniziati lo scorso giugno. La parte sudest del continente è ancora colpita dalle fiamme, e secondo le stime i danni supereranno i 4 miliardi di dollari.

Il World Tour Bushfire Relief è stato organizzato da Jada Pickett Smith e la Westbrook Inc. di Will Smith, in partnership con Apollo World Touring, TEG Dainty e AgBioEn, un’azienda di Melbourne che si occupa di carburanti ecologici.

“In quanto azienda australiana, AgBioEn è devastata dall’impatto degli incendi recenti, e siamo orgogliosi di aver potuto lavorare con World Tour, TEG Dainty e l’Australian Gran Prix Corporation per organizzare rapidamente quest’evento con Miley”, ha detto Charles Hunting, direttore di AgBioEn, in un comunicato. “I fondi verranno utilizzati per aiutare le comunità e gli animali, e per trasformare il modo in cui gestiamo le nostre foreste”.