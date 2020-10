Miley Cyrus pubblicherà un album di cover dei Metallica

Dopo aver realizzato una cover di Nothing Else Matters al Glastonbury lo scorso anno, Miley Cyrus ha deciso di continuare a coltivare la sua passione per i Metallica registrando un intero album di cover della band.

Lo ha dichiarato allo stilista Rick Ownes in un articolo per le rivista Interview: «Siamo fortunati a poter continuare a lavorare sulla nostra arte durante la pandemia», ha aggiunto.

Non ci sono maggiori info sul progetto, ma Miley intanto sta continuando con a pubblicare e a esibirsi con cover dei suoi artisti preferiti. Dopo Help! dei Beatles, pubblicata lo scorso giugno, con le sue Backyard Session la Cyrus ha omaggiato i Blondie, gli Arctic Monkeys, Britney Spears, oltre ad aver suonato Zombie dei Cranberries e Boys Don’t Cry dei Cure al SOS Fest.

Il suo ultimo album in studio, Younger Now, risale al 2017.