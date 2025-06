Miley Cyrus: «Ogni volta che vedo Sabrina Carpenter, vorrei chiederle se sta bene»

Miley Cyrus ha ammesso di essere preoccupata per Sabrina Carpenter e per il ritmo con cui sta affrontando il suo tour. In un’intervista rilasciata al New York Times, la cantante ha infatti raccontato di rivedere nel lavoro della collega la fatica accumulata nei propri anni più intensi.

«Ogni volta che la vedo, ho l’impulso di chiederle se sta bene», ha detto Cyrus. «Vedo che un giorno si esibisce in Irlanda, e il giorno dopo ha uno show in Kansas. E penso: “Non so come possa andare bene fisicamente”, perché ci sono passata. So cosa vuol dire bruciarsi, e non voglio che capiti a nessun altro.»

Carpenter è attualmente in pausa tra una parte e l’altra dello Short N’ Sweet Tour, che l’ha portata in Nord America a fine 2024 e poi in UK ed Europa all’inizio di quest’anno. Ha da poco chiuso un set da headliner al Primavera Sound di Barcellona e tornerà sul palco a inizio luglio per due date al BST Hyde Park, con Clairo, Beabadoobee e Olivia Dean in apertura. Il tour riprenderà in ottobre negli Stati Uniti e si concluderà a Los Angeles il 23 novembre.

Cyrus ha poi parlato anche della nuova generazione di popstar: «Mi piacciono tutte le nuove ragazze. Le trovo tutte uniche e centrate. È questo che mi piace vedere. Mi piacciono le persone che hanno trovato sé stesse, perché io, a quel punto, non credo di averlo ancora fatto del tutto.»

Nel frattempo, Carpenter ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Man’s Best Friend, prevista per il 29 agosto. Il singolo di lancio è Manchild, accompagnato da un video in cui l’artista attraversa gli Stati Uniti in autostop, lasciandosi alle spalle uomini inetti.

La copertina del disco – in cui si vede Carpenter in ginocchio mentre una figura maschile le tira i capelli – ha ricevuto critiche da un’associazione per i diritti delle donne, che l’ha definita «un ritorno a stereotipi stanchi, che riducono le donne a oggetti o animali da compagnia, e normalizzano dinamiche di controllo e violenza.» La risposta di Carpenter è stata netta: «Mi sto godendo il fatto che nessuno l’abbia ancora ascoltato o ne sappia qualcosa, quindi posso non preoccuparmene. Posso fregarmene completamente, perché sono solo entusiasta».

Cyrus, intanto, ha pubblicato lo scorso mese il nuovo album Something Beautiful. Il film che lo accompagna uscirà nelle sale britanniche il 27 giugno.