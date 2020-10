Miley Cyrus, il nuovo album ‘Plastic Hearts’ uscirà il 27 novembre

Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del settimo album. Si intitolerà Plastic Hearts e sarà fuori il 27 novembre, pochi giorni dopo il ventottesimo compleanno della cantante. La copertina molto rétro sui toni del rosa fucsia (vedi sotto) è firmata dal grande fotografo Mick Rock.

Il disco conterrà 12 pezzi. «Ho iniziato a lavorarci due anni fa», spiega Cyrus su Instagram. «E non parlo solo del disco e delle canzoni, ma di tutta la mia vita. Ma nessuno controlla l’ego come la vita stessa. Quando pensavo che buona parte del lavoro fosse fatta è stato tutto cancellato, compresa l’importanza di quella musica. Perché TUTTO era cambiato».

Cyrus si riferisce all’incendio che nel 2018 ha distrutto la casa che divideva con Liam Hemsworth e la musica che aveva registrato per una serie di EP che avrebbe voluto pubblicare nel corso del 2019. C’erano copie di backup, «ma non mi sembrava giusto pubblicare la mia storia (ogni disco in fondo è una autobiografia in continuo aggiornamento) con un capitolo mancante». E così è uscito solo un EP, She Is Coming.

L’ultimo album di Cyrus è Younger Now del 2017, il suo ultimo singolo la cover di Heart of Glass dei Blondie. Una settimana fa MTV ha trasmesso il suo Unplugged (qui la nostra recensione) durante il quale ha rifatto Just Breathe dei Pearl Jam (qui il video).