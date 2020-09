Miley Cyrus ha pubblicato una cover di ‘Heart of Glass’ dei Blondie

Che Miley Cyrus sia una grande interprete non è mai stato in discussione (ne abbiamo scritto qui). Ma ultimamente sembra averci preso gusto. Dopo aver cantato Help! dei Beatles e My Future di Billie Eilish, ha interpretato Heart of Glass dei Blondie all’iHeart Music Festival, lo scorso 19 settembre.

A differenza delle due cover citate, Cyrus ha ora pubblicato Heart of Glass sulle piattaforme di streaming. Non sembra solo un omaggio alla band di Debbie Harry, ma anche la continuazione del discorso intrapreso con l’ultimo singolo Midnight Sky. Cyrus sembra infatti interessata a recuperare suoni e suggestioni dal pop-rock femminile a cavallo fra anni ’70 e ’80. Sarà questa la cifra del suo prossimo album?

Miley aveva pubblicato la copertina della sua versione di Heart of Glass due giorni fa chiedendo ai follower: «Dovrei pubblicare in streaming Heart of Glass?». Lo ha poi fatto, come scrive lei «by popular demand». I Blondie hanno gradito e sul loro profilo Instagram definiscono la cover «divina».