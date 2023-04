Miley Cyrus ha pubblicato un album “segreto” come Clara Pierce?

Nel caso siate rimasti delusi da Endless Summer Vacation di Miley Cyrus, potete rifarvi con Down with Me. Anzi, è troppo tardi. Il disco è stato pubblicato il 10 marzo e poi eliminato dalle piattaforme. E proprio il 10 marzo è il giorno in cui è uscito Endless Summer Vacation. Potrebbe essere l’album “segreto” di Cyrus, nascosta dietro lo pseudonimo di Clara Pierce o semplicemente una raccolta di leak.

Tutte le canzoni di Down with Me sono accreditate a William Cordeiro, tranne I Don’t Wanna Tell You Lies che sarebbe di Pierce. Anche se la foto dell’account della cantante non c’entra nulla con Cyrus, la voce ha il suo timbro.

È quindi un disco che Miley ha voluto pubblicare di nascosto, magari usando uno pseudonimo che ricorda la Sasha Fierce di Beyoncé? L’altra possibilità, come si diceva, è che si tratti più semplicemente di una raccolta di session degli album di Cyrus trafugate e pubblicate illegalmente. I rappresentanti della popstar contattati da Rolling Stone US non hanno commentato la vicenda.

Sicuramente ci sono coincidenze, come il pezzo Sagitarius, che oltre ad essere il segno zodiacale di Cyrus fa riferimento a Mother’s Daughter, un pezzo dell’EP She Is Coming.