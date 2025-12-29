Miley Cyrus ha ammesso di essere andata agli Oscar solo per proporre brani ai registi

Miley Cyrus sa come muoversi nel grande e tempestoso mare di Hollywood. La popstar, che potete sentire al cinema in questi giorni cantare la canzone dei titoli di coda del nuovo Avatar, ha raccontato a People come è arrivata a firmare la colonna sonora del colossal: «Fammi sapere se hai bisogno di musica», ha detto al regista incontrato al D23 Expo del 2024 (The Ultimate Disney Fan Event), dove lei e Cameron sono stati insigniti del titolo di Disney Legends. Un messaggio arrivato proprio al momento giusto nello sviluppo del terzo dei cinque film di Avatar. «È successo in modo naturale», racconta.

Ma quella di Miley sarebbe una tattica ben rodata: anche il brano che ha scritto per il film di Gia Coppola con Pamela Anderson, The Last Showgirl, è nato più o meno così: «Ho fatto la stessa cosa con Jamie Lee Curtis» (anche lei nel film, nda). «È così che sono finita sia in The Last Showgirl che in Avatar».

«È per questo che sono andata agli Oscar quest’anno. A tutti quelli che si sono presentati ho detto: “Beh, se avete bisogno di musica, sono qui”». Frase che vale anche per i creatori dell’acclamatissima Baby Reindeer, la serie Netflix vincitrice di un Emmy. «Non so cosa potrei scrivere per la seconda stagione ma l’ho buttata lì!».

Chiamasi intraprendenza. Intanto, qui sotto il video della colonna sonora di Avatar – Fuoco e cenere: