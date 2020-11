Miley Cyrus e Stevie Nicks insieme per ‘Edge of Midnight’

Miley Cyrus ha risposto alle preghiere dei fan e ha pubblicato Edge of Midnight (Midnight Sky Remix), un mashup del suo nuovo singolo Midnight Sky e del predecessore spirituale di Stevie Nicks, Edge of Seventeen, del 1982.

Nel brano, le cantanti si scambiano i versi di entrambe le canzoni, ed è difficile dire esattamente cosa sia stato registrato nel 2020 e cosa quasi 40 anni fa. Midnight Sky è il singolo principale del prossimo album in studio di Miley Cyrus, Plastic Hearts, in uscita il 27 novembre. La copertina dell’album, rosa e nera, è stata scattata dal leggendario fotografo rock & roll Mick Rock e il disco includerà 12 canzoni originali accanto alle recenti cover live di Cyrus di Heart of Glass dei Blondie e Zombie dei Cranberries.