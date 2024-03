Miley Cyrus e Pharrell Williams insieme per “Doctor (Work It Out)”, guarda il video

La strana coppia Miley Cyrus e Pharrell Williams ha unito le forze per il nuovo singolo della popstar, Doctor (Work It Out). Dopo aver annunciato la collaborazione, a sorpresa, un paio di giorni fa, la cantante del Tennessee ha prontamente lanciato il suo nuovo singolo che vede alla produzione Pharrell in uscita libera dal suo lavoro come direttore creativo di Louis Vuitton.

Un bel colpo per Miley che è riuscita a convincere Pharrell, sempre meno presente nel mondo della musica, a tornare al suo primo amore, la produzione (nel 2023, ad esempio, l’ex Neptunes ha firmato solo tre brani – per Kid Cudi, Kaytraminé e Travis Scott – per l’anno meno produttivo della sua intera carriera). Da una parte quindi Miley, che arriva dall’enorme successo di Endless Summer Vacation e del suono singolo Flowers, dall’altra Pharrell e l’attesa per il suo terzo e continuamente rimandato disco oramai a 10 anni dal precedente Girl del 2014.

Il risultato è un brano che per paradosso si avvicina molto a I Wanna Be Your Slave dei Måneskin nel refrain ma che poi trova la sua forma in un brano funky pop che flirta con gli anni ’70.

Qui il video: