Miley Cyrus celebra il Pride Month cantando ‘Believe’ di Cher circondata da drag queen

Miley Cyrus ha pubblicato su YouTube una versione dal vivo del classico di Cher Believe per celebrare il Pride Month. La performance è estratta da Stand by You, speciale televisivo che sarà visibile negli Stati Uniti domani, 25 giugno, su Peacock. Le drag queen che ballano con lei sono Kylie Sonique Love, Venus Ann Serena, Iris Lefluer, Raquel Rea Heart, Sapphire Mylan, Jaidynn Diore Fierce.

Si tratta di un concerto di un’ora che Cyrus ha tenuto allo storico Ryman Auditorium di Nashville, uno dei templi della country music americana. Nel corso del concerto, Cyrus ha rifatto sia pezzi tratti dal suo repertorio come The Climb e Party in the U.S.A., sia cover di canzoni particolarmente amate dalla comunità LGBTQ+ come True Colors, We Belong, Dancing Queen, oltre a un medley dedicato a Madonna comprendente Music, Express Yourself e Like A Prayer.

Ospiti della pop star sono artisti country queer come Orville Peck e Brothers Osborne, ma anche supporter della causa come Mickey Guyton, Little Big Town, Maren Morris.