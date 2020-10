Miley Cyrus canterà i Pearl Jam nel nuovo MTV Unplugged

Miley Cyrus porterà l’MTV Unplugged nel suo giardino di casa. Il concerto, il cui nome completo è MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions, sarà trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti il 16 ottobre. La cantante ha già realizzato un Unplugged nel 2014.

Backyard Sessions è il nome della serie di esibizioni – letteralmente: session nel giardino di casa – che Cyrus ha inaugurato nel 2015 in supporto alla Happy Hippie Foundation. Nel corso dello show del 16 ottobre la pop star interpreta cover dei Pearl Jam, di Britney Spears (Gimme More), dei Cardigans e di altri, oltre al nuovo singolo Midnight Sky e a vecchie hit. Alla luce dell’ormai celebre interpretazione di Say Hello to Heaven di e con i Temple of the Dog, la cover dei Pearl Jam non dovrebbe stupire.

L’ultimo singolo pubblicato dalla cantante è una versione di Heart of Glass dei Blondie. Qui abbiamo selezionato alcune delle sue cover migliori.