Miley Cyrus canta ‘Just Breathe’ dei Pearl Jam: il video

“Miley Cyrus sta vivendo un momento di celebrità diverso da quelli che ha vissuto in passato”, scrivevamo qualche giorno fa a proposito delle ultime eccellenti apparizioni della popstar, che ha presentato una lunga serie di cover al Tonight Show, all’iHeartRadio Festival, al BBC Radio 1 Lounge e anche a MTV Unplugged, dove ha ripresentato le Backyard Sessions già proposte nel 2012 e nel 2015. “Ha una voce fortissima, che domina un campionato in cui compete solo lei ben lontano dal livello a cui giocano i suoi contemporanei, e sembra aver finalmente trovato un modo di far funzionare la sua natura ribelle a suo vantaggio”.

Le Backyard Sessions sono concerti acustici in cui Cyrus è accompagnata dalla sua band, i Social Distancers, e presenta canzoni di ogni genere. Questa volta è toccato a Gimme More di Britney Spears, Sweet Jane dei Velvet Underground e Just Breathe dei Pearl Jam, che potete vedere nel video in cima all’articolo. Miley l’ha cantata con grande intensità, perfettamente a suo agio nello stile di Eddie Vedder.

I Pearl Jam, invece, festeggiano proprio oggi il trentennale del loro primo concerto. La band approfitterà dell’occasione per pubblicare online uno show del 2016 a Philadelphia in cui suonarono integralmente il debutto Ten.