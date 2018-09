Miles Kane e gli Arctic Monkeys insieme sul palco dell’O2 Arena

Miles Kane è stato nuovamente ospite degli Arctic Monkeys durante il concerto di ieri sera. La band, protagonista di una vera e propria mini-residency all’O2 Arena di Londra, ha invitato Kane sul palco per suonare il classicone di Favourite Worst Nightmare, 505. Qui il video:

Questa la setlist del concerto:

‘Four Out of Five’

‘Brianstorm’

‘Snap Out of It’

‘Crying Lightning’

‘Teddy Picker’

‘505(with Miles Kane)’

‘Tranquility Base Hotel + Casino’

‘Do Me a Favour’

‘Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair’

‘Dancing Shoes’

‘One Point Perspective’

‘Cornerstone’

‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’

‘Knee Socks’

‘Science Fiction’

‘Do I Wanna Know?’

‘Pretty Visitors’

‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’

ENCORE:

‘Star Treatment’

‘Arabella’

‘R U Mine?’