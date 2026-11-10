Milano Music Week 2026: dall’omaggio a Vanoni ai 50 anni del punk

L’omaggio a Ornella Vanoni, i 50 anni del punk e della disco music, gli incontri con Gianna Nannini, Max Pezzali e Zerocalcare. Sono alcuni degli appuntamenti della decima Milano Music Week, presentata oggi e in programma dal 16 al 22 novembre, con Linus alla direzione artistica e la Fabbrica del Vapore come sede principale.

Si parte lunedì 16 con Aspettando Sanremo, incontro con Stefano De Martino, e con Ornella não tem fim, dedicato ai 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria. Nicola Savino conduce la serata con Gaia, Joan Thiele, Selton, Paola Folli e Giulia Cavaliere. Segue il dj set di Ciao Discoteca Italiana. Martedì 17 la festa d’apertura celebra la disco con Dimitri From Paris e Budino. Mercoledì 18 spazio a Kenny Carpenter e Pietro Micioni, oltre al party Warner Music con AVA, Merk & Kremont, NKO e Yung Snapp. Tra gli omaggi anche tre appuntamenti dedicati a Lucio Battisti.

Giovedì 19 Cosmo ripercorre i dieci anni di L’ultima festa, Max Casacci ed Ermanno Giovanardi parlano dell’eredità punk e Sony presenta uno showcase con Fresh Mula, Rares, Goccia, Mille ed Eva Bloo. Venerdì 20 sono previsti gli incontri con Piero Pelù e Andrea Rosi, il dj set di Nicola Savino e Frequenza Futura, con Margherita Vicario, Birthh, Angelica Bove e Syria. Sabato 21 arrivano Gianna Nannini e l’incontro tra Zerocalcare e Max Pezzali, mentre Le Cannibale porta alla Fabbrica del Vapore Emmanuelle e Barbara Boeing. Domenica 22 chiusura con Albertino, Daniele Baldelli e Fimiani.

Il calendario cittadino comprende anche Angelina Mango e Settembre ai Magazzini Generali, Ariete all’Alcatraz, i Marlene Kuntz al Magnolia e Tom Skinner al Biko. Dal 18 al 21 torna Linecheck, accanto a incontri su streaming, intelligenza artificiale, diritti e industria musicale. Il programma completo e le modalità d’ingresso sono disponibili su milanomusicweek.it.