Milano Music Week 2025, annunciati i primi appuntamenti del programma

Dal 17 al 23 novembre 2025 torna la Milano Music Week, che per la sua nona edizione trasformerà la città in un palcoscenico diffuso tra concerti, DJ set, workshop e showcase. Sette giorni di appuntamenti dedicati alla musica e ai suoi protagonisti, con un focus sul tema “Nuova generazione”, pensato per esplorare le trasformazioni creative e di ascolto del panorama contemporaneo.

La manifestazione è un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promossa da AssoConcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE, e organizzata da Butik s.r.l. Impresa Sociale. La direzione artistica è affidata anche quest’anno a Nur Al Habash.

Tra le novità di questa edizione spiccano due format inediti: “Diggin’ With” e “The Stereo Line”. Il primo coinvolge alcuni dei più noti negozi di dischi indipendenti della città — tra cui Il Discomane, Serendeepity, XTCR, New San Francisco, Dissonanze, Psycho Records e Dischivolanti — dove artisti come Auroro Borealo, Colombre e Maria Antonietta, Egreen, Eugenio Finardi, Generic Animal, Marta Del Grandi e Venerus si metteranno per un pomeriggio dietro al bancone per incontrare i fan, condividere ascolti e scoprire nuovi dischi insieme.

“The Stereo Line”, invece, propone una serie di percorsi d’ascolto nei listening bar (e non) milanesi (Bene Bene, FEAT.Barona, MOGO, Nodo, Onda, Palinurobar e Section80bar), dove musicisti e producer come Any Other, Carlo Antonelli, Colapesce, Delicatoni, Il Mago del Gelato, Linus e Lorenzo Senni faranno ascoltare i vinili delle rispettive collezione raccontandone la storia.

Non mancheranno i party e gli showcase: il Dazio di Levante dell’Arco della Pace torna protagonista con l’evento di Sony Music Italy (mercoledì 19 novembre) e con la serata Amplify curata da Believe insieme a Dischi Sotterranei (sabato 22).

Le etichette e le agenzie di management saranno attive anche con open day e workshop, tra cui Metatron (22 novembre all’Ostello Bello Milano Duomo), INDACO Records (22 novembre) e RADAR MGMT (19 novembre al Detune).

Il 22 novembre al Superstudio Più si terrà la terza edizione dei SIAE Music Awards, la serata che celebra autori ed editori italiani di maggior successo, nel cuore del quartiere Tortona.

Sempre il 22, il quartiere NoLo ospiterà Periphonic, progetto speciale realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo che porta la musica nei quartieri periferici, valorizzando spazi e comunità locali.

La Milano Music Week mantiene anche quest’anno un headquarter diffuso, tra Palazzina Appiani, Triennale Milano, Voce, Casa degli Artisti, i Dazi dell’Arco della Pace e il Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco.

Tra gli eventi principali, torna Linecheck Music Meeting & Festival, main content partner della manifestazione, con il concept “a beautiful presence”: dal 17 al 22 novembre tra Milano e Bologna, con live di Joy Orbison, Judeline, Nick León, Lucy Railton, Rita Payés, Kompromat, Le Feste Antonacci e molti altri.

Il 17 novembre sarà la volta di Midance, che riunirà al Dazio di Ponente il mondo del clubbing e delle discografiche, mentre City Echoes (20-23 novembre), curato da Polifonic, porterà la musica elettronica nei luoghi simbolo della città con Richie Hawtin, John Talabot, Francesco Del Garda, Or:la, Hiver, Leo Mas e Sister Effect.

Il 23 novembre la mezza maratona Milano21 diventerà Rock Your Race, grazie alla collaborazione tra FollowYourPassion e Rockin’1000: quindici band suoneranno lungo il percorso accompagnando i corridori in una vera festa urbana.

In concomitanza alla manifestazione, numerosi i concerti in città: ANNA (22 e 23 novembre, Unipol Forum di Assago), Dardust (20 e 21 novembre, Teatro San Babila), Giulia Mei (23 novembre, Santeria Toscana 31), il DJ Hunee (22 novembre, Arca Milano), I Cani (23-25 novembre, Alcatraz) e The Chemical Brothers (22 novembre, Magazzini Generali).

Tutte le informazioni aggiornate e il programma completo saranno disponibili sul sito ufficiale della Milano Music Week.