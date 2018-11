Mike Shinoda torna in Italia con due concerti

Sono passati soltanto due mesi dal concerto che ha emozionato 20mila persone al Milano Rocks, e oggi Mike Shinoda annuncia il ritorno in Italia per due date imperdibili, il 14 marzo al Fabrique di Milano e il 15 marzo al Gran Teatro Geox di Padova.

Co-fondatore dei Linkin Park, a giugno 2018 Shinoda ha pubblicato il suo primo lavoro solista Post Traumatic, album in cui il cantante racconta in musica dei sei mesi successivi alla tragedia per la morte di Chestern Bennington.

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 28 novembre; su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 30 novembre .