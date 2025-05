Mike Portnoy dei Dream Theater: «C’è da aver paura ad essere un batterista oggi»

Non è un bel momento per essere un batterista. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di licenziamenti e “ritiri” prestigiosi: Josh Freese è stato mandato a casa dai Foo Fighters («sono scioccato e duluso», il suo commento), Frank Ferrer si è «amichevolmente separato» dai Guns N’ Roses dopo 19 anni (ma che si è comunque definito «deluso» per la fine della sua avventura con AXL e compagni), Jason Bonham ha dovuto lasciare la band di Sammy Hagar per problemi familiari (ma rumor dicono che sia stato lasciato a casa ben prima) e Zak Starkey ha dato vita a una delle più confuse telenovele band-batterista con gli Who che lo hanno licenziato, ripreso e pensionato nel giro di pochi giorni. E aggiungiamo anche che Starkey non ha nemmeno preso bene che gli Oasis si siano riuniti senza lui che era stato dietro le pelli della band dal 2004 al 2008.

A parlare di questo strano periodo è intervenuto Mike Portnoy dei Dream Theater al podcast Office Hours Live With Tim Heidecker, che tra il serio e il divertito, ha condiviso la preoccupazione della categoria: «Penso sia una cospirazione alla Spinal Tap, nessuno è al sicuro. Il figlio di ringo è stato licenziato dagli Who, il figlio di John Bonham dalla band di Sammy Hagar. Se pure i figli di Ringo e Bonzo non sono al sicuro, non lo è nessuno. È una pazzia». Poi un commento sul licenziamento di Freese: «Francamente sono scioccato, Josh era perfetto. C’è da aver paura ad essere un batterista oggi». Aggiungendo: «Dicono che Josh potrebbe essere sostituito dal figlio di Taylor Hawkins, ma come abbiamo visto sono tempi duri anche per i figli dei batteristi famosi».

Continua divertito Portnoy che, oltre ai Dream Theater porta avanti una serie di numerosi progetti: «A questo punto sono preoccupato per la mia vita e la mia carriera. Suono in 15 progetti quindi ho 15 possibilità di essere licenziato! Le statistiche sono davvero contro di me».