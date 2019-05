Mike Patton: torna Mondo Cane, il suo progetto sulla musica italiana

Mike Patton, il leader dei Faith No More, è innamorato da tempo dell’Italia, parla italiano e addirittura canta in italiano.

Mondo Cane è il suo progetto dedicato alla musica di casa nostra, a cui ha anche dedicato un disco omonimo, nel 2010, che contiene cover de Il cielo in una stanza, Senza fine, Che notte! e tanti altri pezzi della storia del pop d’autore, da Gino Paoli a Tenco, da Fred Buscaglione a Bongusto.

Patton ha annunciato il ritorno di Mondo Cane con due date in programma per quest’estate: il 31 agosto a Prato in Piazza Duomo e il 2 settembre a Milano, al Teatro degli Arcimboldi.