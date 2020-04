Mika parla della madre colpita da coronavirus: «Ci era stato detto di prepararci al peggio»

Anche Mika ha condiviso sui social la sua esperienza con il COVID-19, che ha colpito la sua famiglia a Parigi. In particolare, il cantautore ha parlato della situazione della madre, già malata, che è stata portata in ospedale domenica scorsa: «Domenica pomeriggio, proprio mentre stavo per andare in onda in Italia su RAI UNO in collegamento da casa, mia madre è stata portata via in ambulanza d’urgenza. Ho dovuto lasciare la diretta e aiutare mio fratello e mia sorella minori da lontano. Mia madre sta da tempo combattendo contro un cancro al cervello molto aggressivo e per questo motivo mentre i giorni passavano e la sua condizione peggiorava ci è stato detto di prepararci al peggio» ha scritto sui social. Per fortuna poi le sue condizioni sono migliorate: «Si sta stabilizzando. Stiamo affrontando questa situazione un giorno alla volta, e siamo lontani dal poter dire di essere fuori pericolo. Il mio cuore è con tutte le persone colpite da questo terribile virus. Non potere parlare o vedere le persone che ami, mentre queste soffrono e lottano contro il male, è una cosa che spezza il cuore, e voglio esprimere veramente la mia vicinanza più profonda alle persone che sono adesso in questa stessa situazione». Il post completo:

MIKA:I want to apologize for the recent radio silence. This past week has been turbulent for my family as it has been… Pubblicato da MIKA su Venerdì 3 aprile 2020