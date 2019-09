Mika, nel nuovo album una canzone dedicata a Sanremo

«Questa canzone è una cartolina della mia infanzia, è dedicata alla prima città che ho visitato in Italia», dice Mika di SANREMO, uno dei brani del suo nuovo album in studio intitolato My Name Is Michael Holbrook. «Parla delle vacanze che facevamo in famiglia: mia mamma caricava sulla sua auto tutti noi bambini e ci portava in gita a Sanremo. Dall’idea di evasione di quelle gite è nata l’ispirazione per il brano, che si può riferire a qualsiasi persona che cerchi compagnia, abbia bisogno di un attimo per stare bene, trovare una nuova gioia».

Frutto di un lungo periodo di scrittura durato più di due anni, My Name Is Michael Holbrook è il disco più personale del cantautore. «Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere se non fossi stato Mika», dice. «Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista». My Name Is Michael Holbrook uscirà il 4 ottobre. Poi, il mese successivo, partirà il tour italiano. Qui sotto trovate tutte le date confermate:

Dom 24 Novembre 2019 – TORINO – Pala Alpitour

Mar 26 Novembre 2019 – ANCONA – PalaPrometeo

Mer 27 Novembre 2019 – ROMA – Palazzo dello Sport

Ven 29 Novembre 2019 – CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) – Unipol Arena

Sab 30 Novembre 2019 – MONTICHIARI (BRESCIA) – PalaGeorge

Lun 2 Dicembre 2019 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mar 3 Dicembre 2019 – ASSAGO (MILANO) – Mediolanum Forum

Sab 1° Febbraio 2020 – PADOVA – Kioene Arena

Dom 2 Febbraio 2020 – BOLZANO – PalaOnda

Mer 5 Febbraio 2020 – NAPOLI – Teatro PalaPartenope

Ven 7 Febbraio 2020 – BARI – Palaflorio

Sab 8 Febbraio 2020 – REGGIO CALABRIA – Palacalafiore