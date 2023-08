Miguel Bosé ha subito una rapina

News Musica

Manuela Arcuri ha raccontato la storia del video con Prince: «Aveva un’energia che ti trapassava»

L’attrice italiana è la protagonista di ‘Somewhere Here on Earth’ del 2007. «Mi contattò per mail, mi aveva visto su una rivista americana. Pensai che mi stessero prendendo in giro. Risposi con freddezza: “Vedremo”»