‘Midnights’ di Taylor Swift è diventato l’album più ascoltato in un singolo giorno nella storia di Spotify

Sapevamo che il nuovo album di Taylor Swift. Midnights, fosse tanto atteso dai suoi fan, ma che diventasse – in meno di ventiquattro ora – l’album più ascoltato in un singolo giorno nella storia di Spotify è stata comunque una notizia sorprendente.

A sorprendersi, inoltre, non siamo stati solo noi fruitori di musica, ma anche la stessa Swift che in giornata ha twittato: «Come sono diventata così fortunata da aver voi là fuori capaci di far succedere qualcosa di così incredibile? Cioè, cosa è appena successo?».

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022