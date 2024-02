Mick Jones dei Foreigner ha il Parkinson

Mick Jones, co-fondatore e chitarrista dei Foreigner, ha il Parkinson. Lo ha rivelato in un comunicato alla luce del quale si spiegano le sue assenze dal palco negli ultimi anni, a causa di problemi di salute finora non meglio specificati.

«I fan si saranno resi conto che da qualche tempo non mi esibisco più con la band. Alcuni anni fa mi è stato diagnosticato il Parkinson. Voglio che sappiate che sto bene».

È dal 2022 che Jones, unico membro rimasto della formazione originale, non è più in grado di suonare regolarmente. È apparso occasionalmente sul palco coi Foreigner per fare un paio di pezzi. La sua assenza si è fatta notare di più da quando l’anno scorso la band ha dato il via al suo tour d’addio, che riprenderà a marzo.

«Do il meglio di me sul palco e purtroppo al momento mi risulta un po’ difficile», scrive Jones. «Ma sono ancora coinvolto nei Foreigner dietro le quinte». Parlando con Billboard, Jeff Pilson, bassista del gruppo dal 2004, ha spiegato che Jones continua ad avere l’ultima parola sulle questioni relative alla band.

«Quella col Parkinson è una lotta quotidiana», scrive ancora Jones. «L’importante è perseverare e ricordarmi della meravigliosa carriera che ho fatto. Ringrazio tutti i fan che hanno sostenuto i Foreigner e che continuano a venire ai nostri concerti: voglio che sappiate che apprezzo il vostro supporto. Significa sempre molto per me, ma soprattutto in questo momento della vita».