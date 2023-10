Mick Jagger sui Måneskin: «Mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana»

«Mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana». Lo dice Mick Jagger in un’intervista concessa a 7, il settimanale del Corriere della sera che sarà in edicola domani e di cui è stata diffusa un’anticipazione.

«Non so se il rock come forma di musica abbia un futuro, se durerà ancora a lungo o se vivrà in una forma fossilizzata», dice il cantante dei Rolling Stones, che proprio domani pubblicheranno il nuovo album Hackney Diamonds. «Certo, oggi mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana. L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le rock band».

Il riferimento è ovviamente ai Måneskin. «Abbiamo fatto uno show con loro (a Las Vegas del 2021, ndr) hanno avuto una risposta meravigliosa dal pubblico e sono andati benissimo. Sono la band dei ventenni di oggi e tutti ci aspetteremmo che in quel posto ci sia un gruppo inglese o americano».

Nell’intervista, Jagger parla anche della Sicilia, avendo acquistato una villa a Portopalo di Capo Passero. «Ci ho passato molto tempo durante il lockdown e mi è piaciuta molto. Per questo torno spesso in visita».