Mick Jagger è un perfetto uomo di casa

Uno si immagina che la vita delle rockstar sia tutta eccessi, invece no. Mick Jagger fa giardinaggio, si prende cura degli animali, cucina e legge il giornale accarezzando il suo gatto. Il video è stato realizzato per Save the Children ed è andato in onda durante Tonight Show, potete vederlo qui sopra. Dopo esser stato accusato dalla voce narrante di non occupare il tempo libero in qualcosa di produttivo, ecco che il cantante degli Stones si è messo all’opera. Watch and learn.