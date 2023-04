Michelle Obama e Bruce Springsteen hanno cantato ‘Glory Days’ a Barcellona

Michelle Obama è salita sul palco del concerto di Bruce Springsteen allo Stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona, in Spagna. L’ex first lady è stata raggiunta da Kate Capshaw, moglie di Steven Spielberg, e ha cantato mentre Springsteen e la E Street Band eseguivano Glory Days. I video:

Michelle Obama i Kate Capshaw, dona d’Steven Spielberg, coristes de luxe al concert de @springsteen a l’Estadi Olímpic #inforac1 #Springsteenbarcelona pic.twitter.com/gKNoPUFYe3 — Maria Cusó Serra (@MariaCuso) April 28, 2023

La sera prima, l’ex presidente Barack Obama, Spielberg e Springsteen avevano cenato al ristorante Amar dell’Hotel Palace e c’è una foto che sta facendo il giro del web:

Springsteen ha aiutato Obama per la sua campagna elettorale del 2008 e ha eseguito The Rising con i Joyce Garrett Singers, un coro gospel, durante il suo discorso inaugurale nel 2009. È poi tornato a Washington DC per uno spettacolo privato per Obama e lo staff della Casa Bianca mentre si preparavano a lasciare il posto all’amministrazione di Donald Trump. Durante gli anni di Obama, Springsteen ha ricevuto sia il Kennedy Center Honors che la Presidential Medal of Freedom.

Dopo il tour in Europa di quest’estate, la E Street Band tornerà negli Stati Uniti in agosto per un tour negli stadi, seguito da una serie di date nelle arene in autunno. Il tutto si concluderà l’8 dicembre al Chase Center di San Francisco, in California.