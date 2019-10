Michael Stipe, ‘Your capricious soul’ è il primo singolo dopo i R.E.M.

Otto anni dopo lo scioglimento della band, l’ex frontman dei R.E.M., Michael Stipe, ha annunciato l’arrivo del suo primo lavoro solista, con il singolo Your Capricious Soul in uscita prevista per il 5 ottobre.

Il brano, già presentato dal vivo in precedenza, verrà distribuito dal sito ufficiale di Stipe, e tutti i ricavati saranno donati in beneficenza all’organizzazione ambientalista Extinction Rebellion, stessa organizzazione cui Thom Yorke aveva donato il ricavato dalla messa in vendita dalle registrazioni hackerate di OK Computer.

Commentando il debutto solista, Stipe ha scritto in un comunicato: “Mi sono preso una lunga pausa dalla musica e ora voglio tornare. Amo Your capricious soul, è il mio primo pezzo da solista. Voglio unire la mia voce a questo straordinario cambiamento di consapevolezza. Extinction Rebellion mi ha spinto a pubblicare questa canzone, senza aspettare oltre. La nostra relazione con l’ambiente è stata fonte di preoccupazione per molto tempo e ora mi sento fiducioso, persino ottimista. Credo che possiamo iniziare il cambiamento necessario per migliorare il nostro meraviglioso pianeta terra, la nostra posizione e il nostro posto su di esso”.

Il singolo sarà accompagnato da un video realizzato dall’artista Sam Taylor-Johnson.