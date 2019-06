Michael Stipe sta per tornare

Dal 2011, anno di scioglimento dei R.E.M., di Michael Stipe si sono un po’ perse le tracce. Qualche mostra, una passione per le fotografia, ma nessuna nuova canzone all’orizzonte. Fino a ora.

In una nuova intervista a Robinson, Stipe ha confessato che il suo album è quasi pronto: «Ho almeno 18 canzoni pronte». Se però vi aspettate un disco ‘classico’, frenate l’entusiasmo: «Che cos’è un disco ormai?».

Oltre al progetto musicale, ancora senza data d’uscita – «La musica arriva così, non si sa come non si sa quando» -, Stipe sta per pubblicare un libro fotografico, Our interference times: a visual record, che sarà sugli scaffali delle librerie italiane a luglio.

Qui potete ascoltare uno dei nuovi brani di Stipe, cantato durante il concerto newyorkese di Patti Smith: