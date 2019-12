Michael Stipe, il nuovo singolo ‘Drive To The Ocean’ esce il 4 gennaio

Michael Stipe inizierà il nuovo decennio con il suo secondo singolo solista, Drive to the Ocean, in uscita il 4 gennaio, il giorno del suo 60esimo compleanno. Come è già successo con Your Capricious Soul, il denaro raccolto dal brano verrà donato in beneficienza, in questo caso a Pathway to Paris, organizzazione non profit fondata nel 2004 da Jesse Paris Smith (figlia di Patti Smith) e Rebecca Foon che, attraverso eventi e concerti, ha l’obiettivo di “trasformare l’accordo di Parigi in realtà” e combattere il cambiamento climatico globale.

“Sono molto felice di collaborare con Pathway to Paris per il 2020”, ha detto Stipe in un comunicato pubblicato sul suo sito. “Il lavoro che stanno facendo è vitale – è essenziale per costruire un futuro che possiamo e dobbiamo rivendicare come nostro”. Drive to the Ocean sarà accompagnato da un videoclip diretto da Stipe in persona.