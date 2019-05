Michael Stipe, il nuovo brano solista è ‘Your Capricious Soul’

Sono stati condivisi in rete alcuni video del primo vero brano solista di Michael Stipe, intitolato Your Capricious Soul. La canzone è stata presentata dall’ex frontman dei R.E.M. con una performance a sorpresa andata scena durante lo spettacolo di Patti Smith a New York.

La canzone sarebbe la prima di di Stipe dopo lo scioglimento della band, dato che lo scorso marzo l’artista aveva pubblicato soltanto un brano di 40 secondi intitolato Future, If Future e realizzato per la manifestazione March For Our Lives.