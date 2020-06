Michael Stipe, ascolta la versione definitiva di ‘No Time for Love Like Now’

Due mesi fa, Michael Stipe aveva pubblicato una prima versione di una nuova canzone intitolata No Time for Love Like Now. Nel demo che aveva diffuso, il cantante dei R.E.M. la interpretava su una base pre-registrata piuttosto scarna. La aveva poi cantata anche alla tv italiana, per EPCC.

Oggi Stipe ha pubblicato la versione definitiva e il video ufficiale del pezzo su YouTube e sulle piattaforme di streaming. È attribuita a Michael Stipe & Big Red Machine, ovvero il gruppo nato nel 2008 dalla collaborazione fra Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner dei National, che è co-autore e produttore del brano. L’orchestrazione è curata da Bryce Dessner.

Il pezzo fa parte del nuovo progetto dei Big Red Machine, una ventina di canzoni a cui ha lavorato Aaron Dessner con vari ospiti. «È interessante notare come le parole di questo brano si adattino al momento», aveva detto Stipe da Cattelan. «Viviamo in un frangente della nostra esistenza molto importante e anche, ovviamente, molto difficile. Ci stiamo spostando da qualcosa che “era” a qualcosa che “diverrà”. È una circostanza molto importante per l’intero pianeta e senza dubbio per tutta l’umanità».

Fra i musicisti che suonano nella nuova versione ci sono Vernon, Brad Cook, JT Bates, Thomas Bartlett, Clarice Jensen e Yuki Numata Resnick.