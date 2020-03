Michael Stipe, ascolta la nuova canzone con Aaron Dessner dei National

Dopo il messaggio dei R.E.M. per confortare i fan italiani in isolamento per l’emergenza Covid-19, Michael Stipe ha condiviso una nuova canzone intitolata No Time for Love Like Now. L’ex frontman ha pubblicato sui social un video in cui canta il brano direttamente da casa. “Prima Take! Questa è la demo. Echoing Love, Michael”, ha scritto.

Il brano è prodotto da Aaron Dessner dei National. Come suggerisce il titolo, il testo ha diversi riferimenti al periodo che stiamo vivendo, e si apre con la frase: “No time for crazy / No time for arguments / No time for love like now”.