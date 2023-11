Michael Stipe a Milano con la mostra ‘I Have Lost and I Have Been Lost but for Now I’m Flying High’

Una mostra di Michael Stipe a Milano. I Have Lost and I Have Been Lost but for Now I’m Flying High verrà inaugurata martedì 12 dicembre alla Fondazione ICA Milano e resterà fino al 16 marzo 2024.

Curata da Alberto Salvadori, la mostra spazia da fotografie a copertine di libri, dalle ceramiche alle sculture e alle opere audio. «Il titolo della mostra» scrive Fondazione ICA «evoca una dichiarazione dell’artista che identifica nella vulnerabilità una vera e propria forza propulsiva. A partire dalla dimensione caotica che connota la nostra contemporaneità, la vulnerabilità diventa per Stipe una presenza da accogliere, custodire e impiegare come strumento per trovare nuove strade da intraprendere».

Spiega Stipe che «la vulnerabilità diventa un superpotere in questa dinamica. Una mappa che descrive le difficoltà del nostro presente mettendo in luce nuove opportunità e una rinnovata comprensione della nostra importanza, non solo per noi stessi, ma anche per coloro che ci circondano, per le nostre comunità, per il nostro mondo. In questo momento scelgo di concentrarmi sul bene più prezioso, sulla brillantezza, sulla bellezza e sulla giocosità della vita. Ho perso e mi sono perso, ma per ora sto volando alto».

La mostra è accompagnata dal quarto libro fotografico di Stipe, Even the Birds Gave Pause. Le prenotazioni per l’accesso alla prima sono attive a questo link.