Michael Kiwanuka torna in Italia per due concerti

Michael Kiwanuka tornerà in Italia nel luglio 2020 per due concerti: il 23 luglio al Roma Summer Festival (Cavea dell’Auditorium) e il 24 luglio al Festival del Vittoriale Tener-a-mente a Gardone Riviera (BS). I biglietti costano da 22 a 35 euro (più diritti di prevendita) per la data romana e dai 25 ai 60 euro per quella sul Lago di Garda. La prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation inizierà alle ore 11 di mercoledì 29 gennaio, i biglietti saranno disponibili al pubblico dalle ore 11 di giovedì 30 gennaio.

Il soulman inglese ha pubblicato nel novembre 2019 il nuovo album Kiwanuka (qui la nostra recensione). In dicembre si è esibito a Milano: trovate qui il report e qui le foto del concerto.