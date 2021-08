Michael Jackson, in arrivo nuova musica?

Potrebbe uscire nuova musica di Michael Jackson. A dichiararlo i fratelli, che stanno cercando di registrare nuove tracce con lavori inediti del cantante morto nel 2009.

Tito Jackson ha dichiarato al The Sun che il fratello “ha lasciato diverse cose”. «Sarebbe bello essere in un disco con Michael ancora una volta», ha detto. «Siamo disposti a fare dei tentativi e a vedere cosa succede». Insieme a Michael, Tito faceva parte dei Jackson 5 (conosciuti successivamente poi come The Jacksons). E proprio con i The Jackson starebbe per tornare in studio per registrare nuova musica. L’ultimo disco risale al 1989.

Dalla morte di Michael Jackson sono stati pubblicati due dischi, Michael nel 2010 e Xscape nel 2014.