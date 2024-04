Michael J. Fox: «Taylor Swift ha il potere di cambiare il modo in cui gira il mondo»

«Taylor Swift ha il potere di cambiare il modo in cui gira il mondo». Lo dice Michael J. Fox in una nuova intervista rilasciata a People in occasione del mezzo secolo di pubblicazioni della rivista.

Tra le persone che avranno un impatto pubblico nel prossimo mezzo secolo, l’attore mette proprio Swift. «Credo che diventerà una persona molto importante», dice della popstar che domani pubblicherà il nuovo album The Tortured Poets Department. «Riesce a far girare l’economia e a cambiare il modo in cui gira il mondo, e questo è sorprendente», oltre ad aver preso posizione pubblicamente su molti temi, anche politici.

«Non mi ero fatto un’opinione su Taylor Swift quando ho sentito parlare di lei per la prima volta. Ma ora ho moglie e quattro figli (Sam, Aquinnah, Schuyler, Esmé, ndr) che la adorano».

Nella stessa intervista, l’attore loda Ryan Reynolds, che considera un’altra personalità che nei prossimi decenni potrà diventare ancora più rilevante. «È intelligente, ha talento, sa quali leve toccare e far succedere le cose in altri settori», ovvero quello della filantropia. «È in grado di fare cose incredibili».