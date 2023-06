«Mi ha emarginato», «voleva usarmi come bancomat»: la versione di Luis Sal, la replica di Fedez

«Mi sono sentito emarginato». «Voleva usarmi come bancomat». Luis Sal ha replicato in un video caricato sulla piattaforma del video-podcast Muschio selvaggio alla versione datata ieri da Fedez, che a sua volta gli ha risposto nelle storie di Instagram. Risultato: i video al numero uno e al numero due delle tendenze di YouTube sono quelle degli ex inseparabili amici che d’estate sguazzavano assieme in piscina col costume da bagno abbinato, quello verde striminzito di Borat.

Come vi abbiamo raccontato ieri, è tutto cominciato quando Luis Sal è sparito da Muschio selvaggio, di cui è titolare con Fedez. Dopo le tante richieste di spiegazioni, ieri il cantante ha pubblicato un video sul canale YouTube del podcast riferendo di una «discussione animata» tra i due nata dalle lamentele di Fedez che si era sentito poco supportato dal collega, trovandosi costretto a farsi carico di tutto, per di più in un periodo non facile della sua vita. Dopo una pausa concordata, Sal avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione. La motivazione è in un messaggio così parafrasato da Fedez: «Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis. Ho voglia di dedicarmi ad altri progetti. Non voglio più fare il podcast». E questo, per il cantante, senza «campanelli d’allarme da parte di Luis che mi portassero a pensare che volesse abbandonare il podcast». Il tutto è reso più complicato dal fatto che i due avevano da poco messo in piedi una società di cui ognuno ha il 50% delle quote.

Ieri nel tardo pomeriggio il colpo di scena. Luis Sal ha caricato sullo stesso canale YouTube di Muschio selvaggio un video intitolato “Eccomi qui”. «Federico non sa che lo sto pubblicando su questo canale, spero che non tiri giù il video». Racconta la sua versione dei fatti con l’aiuto di grafiche a fumetti, come in una presentazione aziendale solo un po’ buffa, molto amara e anche parecchio arrabbiata.

Il punto di partenza, per Sal, è che nel podcast gli argomenti valgono più dell’ego, dei due conduttori, del gossip, persino degli ospiti. Col passare del tempo, però, Muschio selvaggio è diventato Fedez-centrico. «Gliel’ho fatto notare da amico, in tanti modi. E glielo fate notare anche voi nei commenti: Fedez parla sopra gli ospiti, Fedez parla di sé, Fedez interrompe, io io io…».

A fronte di questo cambiamento, sentendosi emarginato dal progetto, Sal avrebbe chiesto spiegazioni. Il dialogo avvenuto dopo Sanremo è riassunto così:

Luis: «Non era questa la direzione del progetto Fedez!».

Fedez: «Allora dovremmo prenderci un periodo di pausa».

Luis: «Sì, capiamo che fare».

Poco tempo dopo…

Fedez: «Quindi?».

Luis: «Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio, sembra solo il podcast di Fedez».

Fedez: «Quindi lo chiudiamo?».

Luis: «Sì, se sono questi i presupposti».

Fedez: «Coooooosa?! Non puoi togliermi il mio podcast!».

Luis: «Non ho detto questo! Troviamo una soluzione che vada bene a entrambi».

Fedez: «Ingrato di merda! Non farti più vedere a Muschio e vieni a prendere le tue cose quando non ci sono!».

Luis: «Ma aspetta, capiamo come fare».

Fedez: «Io con ste merde non ci parlo più! Parlaci tu mamma!!».

Dopo la puntata mandata in onda senza Sal e i tanti commenti degli utenti, Fedez avrebbe chiesto all’amico di andare a fare una puntata «in cui ti scusi per l’assenza con un testo concordato. Ti pago (con obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50%». «Ma io preferisco la verità ai soldi», avrebbe replicato Sal. «Bene, allora pagami i danni causati dalla tua assenza».

Insomma, per molti tempo Sal avrebbe assecondato le richieste dell’amico, ma da un certo punto in poi non è stato più ascoltato circa la direzione del podcast. Ora si è «trovato a difendermi dal legale di Federico» e da «un giochino di Federico. Fede, io non voglio giocare. Dillo alla mamma, dillo all’avvocato».

Poche ore dopo, Fedez ha replicato nelle storie di Instagram dicendo che ha tentato «in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile». Il suo primo video «non puntava a gettare merda su Luis, a differenza del video che lui ha pubblicato oggi. E quindi adesso mi trovo costretto a spiegare che la favoletta dell’egocentrico che sfrutta Luis… è vera, ma fino a un certo punto».

Fedez dice che «nessuno ha limitato la tua libertà di espressione visto che il video è online e nessuno ti ha tolto le password» e ammette i suoi difetti caratteriali, «è davanti agli occhi di tutti come sono fatto, non ho mai nascosto i miei difetti, cerco di lavorarci su». Contesta però all’amico di avere fondato una società insieme a lui «due settimane prima di lasciarla, chiedendomi poi 600 mila euro per una società che non vale nemmeno la metà, vietandomi di dare delle spiegazioni tramite il tuo manager e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato semplicemente dire che tu avevi lasciato il podcast per dedicarti ad altri progetti».

Poi l’affondo: «Da quando hai deciso di lasciare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multimilionari come me e come te. Hai messo di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo, continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un cazzo».

Secondo Fedez, Sal avrebbe dovuto «dare delle risposte al pubblico» e soprattutto «non si impedisce al tuo partner di dare delle risposte perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe derivata di commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat. Non sono nato ieri».